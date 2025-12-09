9 грудня відзначаємо свято Анни (Ганни). Це свято було запроваджене на честь зачаття праведною Ганною Богородиці. Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою дочкою священника Матфана з Віфлеєма. Анна відзначалася побожністю і милосердям до вбогих. Вона вийшла заміж за святого Йоакима. Довго свята Анна була безплідною, але після 20 років, завдяки наполегливим молитвам святого подружжя, Ангел Господній звістив їм про Зачаття Дочки, Яка благословить весь людський рід.

Більшість ікон, присвячених Зачаттю святої Анни, зображують Пресвяту Діву, яка ногами топче змія. Внизу ікони, по її боках, святі Йоаким і Анна зображуються зазвичай з піднятими догори і молитовно складеними руками; їх очі також спрямовані вгору та споглядають Божу Матір, Яка немовби ширяє в повітрі з розпростертими долонями; під Її стопами зображена куля, оповита змієм, який символізує диявола, котрий намагається підкорити своїй владі весь світ в особі прабатьків, які згрішили. Є також ікони, на яких свята Анна тримає на лівій руці Пресвяту Діву в дитячому віці. На обличчі святої Анни відображене особливе благоговіння.

На Тернопільщині на честь святої Анни названі храми і каплиці. Так, Архікатедральний Собор Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ названий на честь Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Храм Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці в Мартишківцях на Лановеччині збудували на місці дерев’яної каплички. У 1998 р. його освятили. У Мартишківцях є також фігура святої Анни. Колись тут був ансамбль фігур святих угодників. З часом залишилася лише одна з них. Історія храму Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці у Хмелиськах на Підволочищині сягає ще 18 ст. У документах, датованих 1804 роком, згадується, що в селі вже була церква.

Високомайстерну фіґуру для парафіяльного костьолу у м. Монастириська у 1761 р. спорудив всесвітньовідомий скульптор І. Г. Пінзель. Її після руйнувань костьолу за часів СРСР використали як надмогильну фіґуру, вкопали по пояс в землю. Цей шедевр знайшов на кладовищі дослідник творчсті Пінзеля Борис Возницький. Дивом скульптура не зігнила і нині експонується в музеї Пінзеля у Львові. Збереглися фіґури на честь святої Анни у селах Вербів, Демня (ймовірно кінець 19 ст.), Лапшин (1874 р., фундатор – старший брат Микита Бідула), що на Бережанщині, смт Залізці, селах Котівка (1873 р.) на Гусятинщині, Залужжя (1863), Старий Збараж (кін. 19 ст., біля дороги до с. Верняки), Охримівці (залишився фундамент з написом, 1861 р.) Збаражчині, Кошляки (1934) Підволочищині, Старе Місто Підгаєччині, Кобиловолоки (1893 р.) Теребовлянщині, Колиндяни (1923 р., фундатор Анна Білан) Чортківщині та у інших населених пунктах краю.

У селі Лішня на Кременеччині є цілюще джерело Святої Праведної Анни. Біля джерела була дерев’яна капличка з фігурою Святої Анни. Згідно з переказами, якщо в нього тричі зануритися з головою, будеш здоровим упродовж року. Біля джерела знову встановлена фігура святої Анни, облаштовані чоловіча та жіноча купальні.

Свята Анна – берегиня шлюбу

У цей час, на Тернопільщині, вже була стала зимова дорога, тому говорили: «На Ганьки сідай в санки».

Свята Анна оберігає шлюб, урожай, її вважають заступницею усіх бідних, робітників, мельників, домогосподарок. У молитвах за допомогою до святої Анни звертаються подружжя, у яких немає дітей, також вона допомагає хлопцям і дівчатам знайти пару.

Віктор УНІЯТ, журналіст, історик, краєзнавець.

