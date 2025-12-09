Леонід Брик із Чорткова був кадровим офіцером. І хоча мав проблеми із здоров’ям, та захищав Україну. Залишився без тата син, без брата сестра, не обійме більше свого Леоніда мама. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Перестало битись серце ще одного нашого земляка – військового Збройних Сил України, командира інженерно-саперного взводу, капітана Брика Леоніда Івановича (25.04.1972).

Леонід був кадровим офіцером, тож захищати Україну для нього було справжнім покликанням. На фронті Герой виконував завдання із січня 2023 року, хоча мав проблеми зі здоров’ям. 5 грудня в районі населеного пункту Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області серце захисника зупинилось. У Героя вдома залишилась син, мама і сестра», – повідомили у Чортківській міській раді.

