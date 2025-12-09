Відбулися важливі зміни у сфері соціального захисту. Відповідно до рішень Уряду, частину повноважень щодо призначення державних соціальних допомог передано від управлінь соціальної політики до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Такі зміни є черговим етапом загальнонаціональної реформи цифровізації соціальної сфери. Вони спрямовані на підвищення доступності послуг, швидкість призначення виплат та прозорість усіх процесів.

На підставі постанов Кабінету Міністрів України №695, №765 та №766 Пенсійний фонд здійснюватиме призначення і виплату значної частини соціальних допомог. Серед них, зокрема:

За постановою КМУ № 695 (2025):

• державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

• державна соціальна допомога на догляд;

• державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

• допомога на поховання.

За постановою КМУ № 765 (2025):

• допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

• щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

• виплату компенсаційних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, дітям, потерпілим від ЧАЕС, громадянам які евакуйовані, відселені з зони відчуження, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме;

• виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

• соціальні стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти;

• тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

• допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

• державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

• грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

• соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

• оплати послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків;

• одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами;

• виплати щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами;

• грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

• тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;

• одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

За постановою КМУ № 766 (2025):

• державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

• державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

• державна допомога на дітей одиноким матерям;

• державна допомога при народженні дитини;

• державна допомога при усиновленні дитини;

• державна допомога на хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;

• державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Передача частини функцій не означає скорочення місії органів соцзахисту. Адже управління соціальної політики залишається ключовою інституцією, що працює безпосередньо з людьми та виконує важливі завдання:

Соціальний супровід і робота з вразливими категоріями населення

• підтримка внутрішньо переміщених осіб,

• супровід людей з інвалідністю,

• організація надання соціальних послуг та догляду.

Реалізація соціальних програм у громадах

• адресна підтримка сімей,

• програми допомоги ветеранам, людям похилого віку та сім’ям з дітьми, • координація гуманітарних ініціатив у воєнний час тощо.

