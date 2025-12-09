До уваги тернополян: оформлення та виплата більшості соціальних допомог переходить до Пенсійного фонду
Відбулися важливі зміни у сфері соціального захисту. Відповідно до рішень Уряду, частину повноважень щодо призначення державних соціальних допомог передано від управлінь соціальної політики до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.
Такі зміни є черговим етапом загальнонаціональної реформи цифровізації соціальної сфери. Вони спрямовані на підвищення доступності послуг, швидкість призначення виплат та прозорість усіх процесів.
На підставі постанов Кабінету Міністрів України №695, №765 та №766 Пенсійний фонд здійснюватиме призначення і виплату значної частини соціальних допомог. Серед них, зокрема:
За постановою КМУ № 695 (2025):
• державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
• державна соціальна допомога на догляд;
• державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
• допомога на поховання.
За постановою КМУ № 765 (2025):
• допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
• щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
• виплату компенсаційних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, дітям, потерпілим від ЧАЕС, громадянам які евакуйовані, відселені з зони відчуження, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме;
• виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;
• соціальні стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти;
• тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
• допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
• державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
• грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
• соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
• оплати послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків;
• одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами;
• виплати щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами;
• грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;
• тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
• одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
За постановою КМУ № 766 (2025):
• державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
• державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
• державна допомога на дітей одиноким матерям;
• державна допомога при народженні дитини;
• державна допомога при усиновленні дитини;
• державна допомога на хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
• державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
Передача частини функцій не означає скорочення місії органів соцзахисту. Адже управління соціальної політики залишається ключовою інституцією, що працює безпосередньо з людьми та виконує важливі завдання:
Соціальний супровід і робота з вразливими категоріями населення
• підтримка внутрішньо переміщених осіб,
• супровід людей з інвалідністю,
• організація надання соціальних послуг та догляду.
Реалізація соціальних програм у громадах
• адресна підтримка сімей,
• програми допомоги ветеранам, людям похилого віку та сім’ям з дітьми, • координація гуманітарних ініціатив у воєнний час тощо.