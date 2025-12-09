Рідні довго чекали звістки з фронту, сподівалися… На жаль, підтвердилась загибель захисника Володимира Брицького. Останній свій бій Володимир прийняв на Донеччині в листопаді 2024-го… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Знову гірка звістка для нашої громади…

Зі смуком повідомляємо, що підтверджено загибель Брицького Володимира Миколайовича (20.10.1986 р.н.), мешканця селища Козова, уродженця Купчинецької громади.

Життя Воїна обірвалось 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого Захисника

Вічна пам’ять і шана Герою!

Про час зустрічі тіла та чин похорону повідомимо згодом», – написав Сергій Добалюк, селищний голова Козови.

