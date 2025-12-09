Трагедія на Тернопільщині: вогонь забрав життя людини
8 грудня у селі Іване-Пусте сталася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Загородній. Попри те, що вогонь поширився лише на один квадратний метр, наслідки виявилися фатальними.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
У будинку загинув місцевий мешканець, 1968 року народження. Ймовірною причиною загоряння стала необережність під час куріння.
Знищено ліжко, частково одяг, пошкоджено стіни – і, на жаль, безповоротно втрачено людське життя.
Ця історія ще раз нагадує: вогонь не прощає легковажності. Навіть невелике займання може стати фатальним.
Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Не паліть у ліжку. Дбайте про свою безпеку – і про тих, хто поруч.