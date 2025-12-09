Із липня 2024-го рідні очікували звістки з фронту. На жаль, підтвердилась загибель Олега Ковинєва, жителя села Вівся Козівської громади. Захисник загинув під Бахмутом на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Безжальна війна забрала ще одне життя.

З жалем сповіщаємо про підтвердження загибелі солдата Ковинєва Олега Христофоровича, 23.01.1982 р.н., жителя села Вівся.

Військовослужбовець загинув 1 липня 2024 року поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Майже півтора року він вважався зниклим безвісти. На жаль, лише нещодавно вдалося встановити особу захисника.

Висловлюємо щирі співчуття родині.

Вічна пам’ять Герою!» – написав Сергій Добалюк, селищний голова Козови.

