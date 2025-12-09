10 грудня в обасті – хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 5-10 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 8-10 градусів тепла.

