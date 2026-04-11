У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі у Страсну суботу, 11 квітня, зійшов Благодатний вогонь. Після церемонії його передадуть до храмів у різних країнах світу.

Церемонія відбувається щороку напередодні Великодня і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Цьогоріч церемонію проводили фактично в закритому форматі через загрозу обстрілів. До храму допустили обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста у Єрусалимі перебував під суворим контролем.

Традиційно сходження Благодатного вогню проходить у кувуклії храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де, за християнськими віруваннями, був похований Ісус Христос.

Згідно з віруваннями, якщо Благодатний вогонь не зійде, це може означати початок Другого пришестя та кінець світу.

Найближчим часом святиню доставлять до України. Традиційно вогонь привозять до Києва, після чого він поширюється всіма регіонами країни. Українські віряни зможуть отримати його у храмах та запалити власні свічки під час святкових великодніх богослужінь. В умовах війни прибуття Благодатного вогню набуває для українців ще глибшого значення, уособлюючи незламну віру, надію на відновлення миру та справедливу перемогу.



