Україна повернула з російського полону 175 військових та сімох цивільних. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.

Серед звільнених – бійці Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники різних звань, які брали участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Частина з них мають поранення, повідомляє президент Володимир Зеленський.

“Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних”, – зазначив він.

Звільнені військові захищали Україну у Маріуполі, на ЧАЕС, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

“Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому”,- наголосив глава держави.

Президент подякував підрозділам, які сприяють поповненню обмінного фонду, що дозволяє повертати українців додому.