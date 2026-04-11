Радісна новина напередодні Великодня: з російського полону повернулися двоє захисників з Тернопільщини
Під час чергового обміну в Україну повернули з рсійської неволі 175 військовополонених. Серед них – двоє захисників із нашої області.
«Радісна новина для Тернопільщини напередодні Великодня!
Сьогодні в рамках проведеного обміну військовополоненими, з полону звільнено двох військовослужбовців ЗСУ, жителів Тернопільської області – з Тернопільського району та міста Тернопіль.
Вітаємо вдома!
Слава Україні!
Героям слава!» – написав начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.