Уночі Тернопіль знову зазнав ворожої атаки. Унаслідок ударів є постраждалі, яким надають допомогу медики.

У зв’язку з цим Тернопільський обласний центр служби крові звертається до мешканців міста та області із проханням долучитися до донорства. У центрі крові наголошують, що важливо поповнити банк крові всіх груп, адже запас потрібен завжди.

«Ми просимо всіх, хто може, прийти та стати донорами. Регулярне поповнення банку крові дозволяє нам швидко реагувати на будь-які непередбачені ситуації», – зазначають у центрі.

Центр крові працює у звичному режимі та забезпечує всі умови для безпечної донації. Донорів просять взяти з собою паспорт або ID-картку та дотримуватися рекомендацій щодо підготовки.

