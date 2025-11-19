У Тернополі через атаку росіян є влучання в житлові будинки, поранені та загиблі.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Сергій Надал.

“Прошу всіх жителів масиву «Сонячний» зачинити вікна, доки ще триває гасіння пожежі. Зараз визначається потреба в плівці, будматеріалах, поселенні. Згодом ми цю всю інформацію дамо. Також повідомимо, якщо буде потрібна допомога. Наразі на місцях влучать працюють спеціальні служби”, — зазначив Надал.

У Тернопільській ОВА просять людей зачинити вікна і за можливості бути в приміщеннях.

“За попередньою оперативною інформацією вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в 6 разів. За можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних”, — зазначили в ОВА.

У ніч проти 19 листопада Росія завдала масованого ракетного і дронового удару по Україні. Головна ціль – міста на заході держави. Всього РФ випустила за цю ніч по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Тернополі весь ранок лунали вибухи, були влучання у житлові будинки, виникли пожежі. Є значні руйнування, під завалами можуть бути люди.

