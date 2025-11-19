Внаслідок обстрілу Тернополя вранці 19 листопада загинули дев’ятеро людей. Про це у фейсбуці повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним”, — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, перші вибухи у Тернополі почули приблизно о 6:30 ранку 19 листопада. Рятувальники й усі служби безперервно працюють, щоб урятувати кожне життя після нічної атаки.

Володимир Зеленський повідомив про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті, – які випустила за цю ніч Росія по Україні.

