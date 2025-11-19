Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України за сумлінну службу, стійкість, вірність бойовому братерству та відданість захисту України нагороджено чортків’янина – майора Тараса Бакуна.

Понад 20 років він служив у Державній кримінально-виконавчій службі України. А 26 лютого 2022 року, не вагаючись жодної миті, добровільно став на захист Батьківщини, вступивши до лав 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України імені генерала Мирона Тарнавського.

Упродовж усього часу служби майор Тарас Бакун демонструє виняткову мужність, професіоналізм, надійність та справжню відвагу.

Щира подяка та низький уклін захиснику!

