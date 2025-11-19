Світ воює не лише на полі бою – війна перемістилася в інформаційний простір. Там, де раніше звучали гармати, сьогодні гуде мережа, де зброєю стає слово, мем, фейк і кібератака. Саме в такому контексті студенти груп ПОЛ-31 спеціальності «Політологія» та КБ-41 спеціальності «Кібербезпека» 12 листопада об’єднали свої зусилля у міждисциплінарній симуляції «Інформаційна війна». Дві команди, два різні способи мислення (політичний і технічний) зустрілися, щоб зрозуміти, як народжується сучасна пропаганда, як працюють механізми інформаційного впливу і як протистояти маніпуляціям у глобальному цифровому середовищі.

Під час симуляції студенти перетворилися на учасників уявного геополітичного конфлікту. Політологи створювали інформаційні кампанії, вибудовували наративи, формували меседжі та досліджували, як слова можуть стати зброєю. Кібербезпеківці, своєю чергою, занурилися у «тіньову» частину цього процесу: моделювали хакерські атаки, відслідковували кіберзагрози, шукали технічні сліди дезінформації та демонстрували, як виглядає цифровий фронт із середини.

Модератором цього інтелектуального протистояння виступив студент групи КБ-41 Олександр Цубер, який з притаманною впевненістю координував перебіг подій, контролював «баланс сил» між командами та стежив, щоб інформаційна битва залишалася в межах академічної етики. Усе дійство супроводжували досвідчені наставники: професор Тетяна Чолач і доцент Людмила Бабала, які спрямовували студентів, ставили провокативні питання і допомагали побачити головне: що інформаційна війна – це не лише про технології, а передусім про свідомість людини.

Фінальне обговорення вийшло не менш інтенсивним, ніж сама симуляція. Студенти сперечалися про межі свободи слова, про відповідальність журналістів і політиків, про небезпеку фейків, що маскуються під правду. Прозвучало багато яскравих ідей, а головне – усі погодилися, що майбутнє потребує фахівців нового типу: тих, хто однаково добре розуміє і політику, і код, і людську психологію.

«Інформаційна війна – це дзеркало нашої епохи. Перемагає не той, хто має найпотужніший комп’ютер, а той, хто здатен мислити критично і бачити істину крізь шум даних», – підсумував модератор заходу Олександр.

Міждисциплінарна симуляція стала не просто навчальною вправою, а справжнім досвідом співпраці, де політологи та кібербезпеківці вперше відчули, що стоять по один бік спільного фронту інформаційної безпеки. І, здається, ця битва тільки починається.

Подобається це: Подобається Завантаження…