У Тернополі після обстрілу пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Станом на 10:00 — 10 загиблих; 37 поранених (з яких 12 – діти).

Про це повідомляє МВС України у фейсбуці.

“Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами. Працюємо максимально обережно – кожна хвилина може означати врятоване життя. Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, «Дельту», кінологів, важку інженерну техніку. Підтягуємо сили із сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи», – повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Розгорнуто Пункти Незламності, мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею.

За словами очільника відомства, поліція може обмежувати доступ до пошкоджених обʼєктів.

Вранці 19 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Під прицілом опинилися західні області. У Тернополі вибухи тривали приблизно з 6.30 ранку.

Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що загалом вранці 19 листопада Росія запустила по Україні понад 470 ударних БпЛА та 48 ракет різних типів.

