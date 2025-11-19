У Тернополі повідомляють вже про 16 загиблих людей внаслідок ворожих обстрілів.

Про це інформує поліція Тернопільської області.

У середу, 19 листопада, близько 6.30 ранку росіяни атакували Тернопіль та область ударними безпілотниками та ракетами. Відбулося влучання у дві житлові багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.

“Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих осіб, ще 64 отримали поранення, серед них — 14 дітей. Врятовано 45 людей”, — повідомили у поліції.

На місцях влучань працюють поліцейські, співробітники ДСНС, медики. Психологи профільних служб надають постраждалим психологічну допомогу та підтримку.

На двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого удару, розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі постраждали або розшукують рідних. Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти.

Також на місцях подій працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК для встановлення осіб інших постраждалих.

Вранці 19 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Під прицілом опинилися західні області. У Тернополі вибухи тривали приблизно з 6.30 ранку.

Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що загалом вранці 19 листопада Росія запустила по Україні понад 470 ударних БпЛА та 48 ракет різних типів.

