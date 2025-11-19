ДСНС показала кадри порятунку людей після ранкової атаки на Тернопіль
У Тернополі тривають рятувальні заходи після масованого комбінованого російського удару.
Про це повідомляє ДСНС України.
Відомо вже про 20 загиблих людей.
“До 20 людей, з яких 2 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю”, — повідомили в ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.
▫️Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, а також виробничі та складські споруди. Виникли масштабні пожежі.
“На місцях працюють 191 фахівець ДСНС, в тому числі спецпідрозділ «Дельта», кінологи та психологи, медики й інші служби міста. Залучено 38 одиниць техніки ДСНС. Ліквідація наслідків триває. Дані оновлюються. “, — зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Фото — ДСНС України.