У Тернополі після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявлено. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів. Загрози для населення немає”, — повідомили в ДСНС.

Спостереження за станом повітря триває.

“Зберігайте спокій та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел”, — наголосили в ДСНС.

