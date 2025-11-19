У ДСНС розповіли, чи безпечне повітря в Тернополі після обстрілів
У Тернополі після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря.
Про це повідомили в ДСНС України.
“Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявлено. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів. Загрози для населення немає”, — повідомили в ДСНС.
Спостереження за станом повітря триває.
“Зберігайте спокій та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел”, — наголосили в ДСНС.