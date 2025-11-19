Кількість жертв обстрілу Тернополя знову зросла — загинули 25 людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

“У Тернополі 25 загиблих, в тому числі 3 дітей, внаслідок російського обстрілу міста. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям”, — повідомили в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ «Дельта» та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

