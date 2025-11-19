«Сьогодні передчасно помер співак, артист Ігор Гаврилюк.

«Господи, упокой душу раба Твого Ігоря у місці світлому, у місці спокою, де немає болю, ні печалі, ні зітхання».

Ти станеш ангелом для сина, оберігатимеш його з небес» – написала Olena Gavrylyuk.

Liana Havryliuk: «Мабуть Богові дуже треба було щоб в його ангельському хорі звучав твій, Ігоре, голос…

Спочивай з Богом, братику!

Панахида за спочилим Ігорем Гаврилюком відбудеться сьогодні, 19 листопада, о 18:00 за адресою: вул. А. Малишка, 2/51.

Чин похорону звершиться завтра, 20 листопада, у місті Ланівці за адресою: вул. Польова, 5, о 14:00.

Упокой, Господи, душу спочилого слуги Твого Ігоря,

прости йому всі провини вольні й невольні,

і даруй йому Царство Небесне та вічний спокій.

Нехай світло Твоє невечірнє осяює його душу в оселях праведних. Амінь!»

Щирі співчуття мамі Ларисі, дружині Олені, синочкові, рідним та близьким Ігоря.

