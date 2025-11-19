Відійшов у Вічність відомий тернопільський співак Ігор Гаврилюк
«Сьогодні передчасно помер співак, артист Ігор Гаврилюк.
«Господи, упокой душу раба Твого Ігоря у місці світлому, у місці спокою, де немає болю, ні печалі, ні зітхання».
Ти станеш ангелом для сина, оберігатимеш його з небес» – написала Olena Gavrylyuk.
Liana Havryliuk: «Мабуть Богові дуже треба було щоб в його ангельському хорі звучав твій, Ігоре, голос…
Спочивай з Богом, братику!
Панахида за спочилим Ігорем Гаврилюком відбудеться сьогодні, 19 листопада, о 18:00 за адресою: вул. А. Малишка, 2/51.
Чин похорону звершиться завтра, 20 листопада, у місті Ланівці за адресою: вул. Польова, 5, о 14:00.
Упокой, Господи, душу спочилого слуги Твого Ігоря,
прости йому всі провини вольні й невольні,
і даруй йому Царство Небесне та вічний спокій.
Нехай світло Твоє невечірнє осяює його душу в оселях праведних. Амінь!»
Щирі співчуття мамі Ларисі, дружині Олені, синочкові, рідним та близьким Ігоря.