З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву «Сонячний». У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

У зв’язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від атаки, написали у міській раді.

