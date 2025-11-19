«Тернопіль для хору «Гомін» – особливе місто. Це друге місто в Україні за кількістю наших концертів, і серед наших хористів є кілька учасників, родом саме звідти. Тому сьогоднішня новина розірвала серце на шматки.

На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших «сусідів».

TEATR.org.ua спільно з хором «Гомін» Львівського органного залу передають 1 000 000 грн на допомогу жертвам сьогоднішньої трагедії в Тернополі.

Звіт щодо відправлених коштів ми закріпимо у сторіз.

Сили вам і міцності пережити цей страшний день. Ми поруч», – йдеться на сторінці хору.

Подобається це: Подобається Завантаження…