Влітку цього року буде достатньо дощів, а спека спостерігатиметься в окремі дні. Про це розповіла Вазіра Мартазінова, професорка Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України (відділ фізики атмосфери), пише LB.ua.

Вона зазначила, що наразі у прогнозах варто орієнтуватися радше на літо 2025 року, а не на попередні – спекотні й задушливі. “Стійких спекотних процесів, які спостерігали ще два роки тому в липні-серпні, я не очікую”, сказала вона.

Водночас окремі дні будуть спекотними. Утім, висока температура не триматиметься і загалом літо буде дуже схожим на минуле.

“Торік дощів уже було більше, ніж у 2024-му, і цього року теж розраховуємо, що їх буде немало. Бо виняткові атмосферні процеси тривають уже півтора року і поки не закінчуються”, – спрогнозувала Мартазінова.

Погода на літо – якою буде температура

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України), кандидатка географічних наук зазнала, що згідно з розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Сполучених Штатів Америки, літо в Україні очікується тепле.

Середня за сезон температура повітря буде, ймовірно, на 1-2 градуси вищою за норму, а найпомітніші аномалії можливі в північно-східних областях.

Дуже ймовірно, що кількість опадів за сезон буде в межах кліматичної норми і лише на північному сході спостерігатимуть дефіцит. “Але таку аномалію (+1-2 градуси) дають практично щороку, а насправді вона може бути значно вищою. Це поміркований розрахунок, часто дуже занижений”, – зауважила експертка.

Прогнози оновлюють на початку кожного місяця

Водночас, якщо якийсь довгостроковий прогноз має невелику ймовірність, то це ще не означає, що такої аномалії не буде. Так, усі прогнози свідчили, що зима 2025-2026 років буде теплою (30-40%), а ймовірність великих морозів становила 10-30%.

“Для Закарпаття і південних областей прогноз аномального тепла справдився, але ж у північних спрацювала 10-30 % ймовірність”, – навела приклад Балабух.

Вона зауважила, що прогнози оновлюють на початку кожного місяця, адже надходить свіжа інформація світових прогностичних центрів. Тож прогноз на літо, зроблений у квітні чи травні, може суттєво відрізнятися.