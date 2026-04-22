Під час воєнного стану збір ДНК військовослужбовців є обов’язковою процедурою.

Мета – формування державного резерву ідентифікаційного матеріалу, тобто бази ДНК.

Державна реєстрація геномної інформації та зразків, відібраних у військовослужбовців, проводиться виключно з двох підстав:

для розшуку осіб, зниклих безвісти;

для ідентифікації загиблих.

Відповідна норма, як і процедура відбору біоматеріалу, закріплена в наказі Міністерство оборони України від 28 липня 2023 року № 438.

Тобто такі зразки можуть бути використані для підтвердження особи полеглого захисника через ДНК тест.

У кого обов’язково беруть ДНК-зразки

Згідно із п.2 ст.8 Закону України № 2392-IX «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», під час воєнного стану відбір зразків ДНК (на вищезазначених підставах) у військовослужбовців здійснюється в обов’язковому порядку.

Також це стосується поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, членів добровольчих формувань територіальних громад.

З 2025 року в системі Міністерства оборони налагоджено повний цикл відбору та зберігання біологічних зразків військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту.

Як проходить збір ДНК військовослужбовців

Важливо розуміти, що збір ДНК – це не одномоментна кампанія, яка відбувається в один день для всіх категорій особового складу, а поетапний процес, який організується в навчальних центрах і військових частинах.

Сама процедура здійснюється із дотриманням вимог до ідентифікації особи, оформлення супровідних документів, маркування зразка та його подальшого обліку.

Для збору ДНК-зразків використовується безпечний неінвазивний спосіб – відбір букального епітелію (клітин із внутрішньої поверхні щоки) шляхом притискання аплікатора 10-20 разів.

Для відбору зразків ДНК військовослужбовцю потрібно:

написати заяву про відбір біологічного матеріалу зі згодою на обробку персональних даних;

посвідчити свою особу та заповнити реєстраційну картку;

пройти інструктаж;

самостійно, але у присутності та під контролем уповноваженої особи, відібрати зразки, шляхом притискання стерильного аплікатора до внутрішньої поверхні щоки.

Зразок відразу поміщають у спеціальний контейнер з ДНК-набору.

Дані про здійснення відбору біоматеріалу зазначають у військово-облікових документах військовослужбовців та обліково-послужних картках.

Також формується пакет супровідних документів, що дає змогу простежити кожен зразок від моменту відбору до моменту можливого використання.

Далі зразки передаються на зберігання до Центру обліку геномної інформації.

Телефон гарячої лінії: +38 (066) 037 04 73.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.