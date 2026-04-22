Протягом року навчальні заклади Чортківської громади брали участь у спільній програмі руху Батарейки, здавайтеся та Епіцентр К, збиравши використані батарейки.

У підсумку зібрано 700 кг батарейок. Найближчим часом їх відправлять на переробку в Європу.

Вартість переробки зібраних батарейок оплачує Епіцентр К та бренди батарейок VARTA, Duracell, GP Batteries, Hausmark.

Це зекономило для бюджету громади більше 100 тисяч гривень, адже переробка – дуже дороговартісна, зазначили у міськраді.

Варто пам’ятати, що лише 1(!) батарейка, недбало викинута у природу, здатна забруднити 400 літрів води або 20 кубометрів ґрунту токсичними речовинами.