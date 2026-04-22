До Всеукраїнського дня книги та авторського права проведуть благодійний ярмарок, який відбудеться 23 квітня з 11.00 перед центральним входом Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Захід організовано з ініціативи колективу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки спільно з волонтерами, щоб кожен охочий міг долучитися до спільної доброї справи.

Мета ярмарку – збір коштів на придбання двох автомобілів для сил безпілотних систем підрозділу «Азов», які щодня виконують важливі бойові завдання.

У межах ярмарку чекатимуть домашня випічка, смачні десерти та вироби ручної роботи – усе створене з любов’ю, турботою і щирим бажанням допомогти.

«Запрошуємо долучитися, підтримати і разом зробити ще одну важливу справу для наших Захисників», – зазначили у книгозбірні.