У середу, 22 квітня, близько 16:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на масиві «Новий світ» невідомий чоловік ходить з предметом, схожим на зброю. Подію також зафіксували небайдужі очевидці на відео, повідмили в обласній поліції.



На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку та інші профільні служби поліції.



У ході опрацювання відеоматеріалів поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 21-річний житель Тернополя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.



Згодом співробітники управління патрульної поліції виявили даного чоловіка на одній із вулиць міста та доставили його до Тернопільського районного управління поліції.



Як з’ясувалося, при собі він мав макет масово-габаритний автомата MP-40.



Наразі вирішується питання щодо складання на фігуранта адміністративного протоколу за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Поліцейські вдячні громадянам за пильність та наголошують: у разі виявлення осіб із підозрілими предметами або поведінкою необхідно негайно повідомляти на спецлінію «102».





