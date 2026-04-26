На Тернопільщині рятувалоники попереджають прр погіршення погодних умов – очікується штормовий вітер.

За прогнозами синоптиків, у найближчу годину та до кінця дня 26 квітня пориви вітру сягатимуть 25–30 метрів на секунду.

‘Це помаранчевий (другий) рівень небезпечності. Такий вітер може бути надзвичайно підступним та призвести до повалення дерев, пошкодження ліній електропередач чи покрівель будинків”, — повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Людей закликали дотримуватися простих, але життєво важливих правил. Намагайтеся не перебувати на відкритому просторі. Тримайтеся подалі від високих дерев, ліній електропередач, рекламних щитів та хитких конструкцій. Не залишайте автомобілі під деревами чи біля старих будівель. Щільно зачиніть вікна та двері, а з балконів заберіть предмети, які може винести вітер.

“Будьте пильними та бережіть себе! У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101”, – зазначили рятувальники.