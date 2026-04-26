У понеділок, 27 квітня, відбудуться тимчасові зміни в роботі електротранспорту у зв’язку з плановим знеструмленням.

Із 06:00 до 18:00 рух тролейбусів на маршруті №7 здійснюватиметься за зміненим маршрутом – напряму через вулицю Збаразьку в обидві сторони без заїзду на вулиці Бродівську, Дениса Лукіяновича, Промислову та Лозовецьку.

«Просимо врахувати ці зміни під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Перепрошуємо за тимчасові незручності», – повідомили в ТМР.

