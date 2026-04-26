Через сильний шквальний вітер на всій території області зберігається складна ситуація. Пориви вітру спричиняють падіння дерев та гілок безпосередньо на лінії електропередач, що призводить до обривів дротів та аварійних відключень електропостачання в окремих населених пунктах.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам.

«Наголошуємо: будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередачі!

Важливі правила безпеки:

Категорично заборонено наближатися до обірваних дротів, які лежать на землі або висять на деревах.

Не намагайтеся самостійно прибирати гілки з ліній електропередач — це смертельно небезпечно!

У разі виявлення обірваного проводу, звертайтесь до Кол-центру АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за номером:

0-800-40-90-40

Бережіть себе та з розумінням ставтеся до роботи аварійних бригад, які працюють у надскладних умовах», – зазначили у Тернопільоблнерго.

Дізнатися про відключення та очікуваний час відновлення електропостачання можна на сайті:

https://www.toe.com.ua/breakPlan

Варто зазначити, негода знеструмила в області 156 населених пунктів. Без електрики залишились понад 25 тисяч людей.