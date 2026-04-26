Коли ветеран Сергій Мищишин говорить про каву – це одразу відчувається: для нього це не просто напій, а справжня справа життя. Після років роботи у сфері HORECA, служби на фронті та повернення до цивільного життя він створює власний бізнес у Тернополі – кав’ярню-ростерію Hygge.

Сергій почав працювати ще у 16 років: був офіціантом, барменом, навчався, брав участь у конкурсах і роками розвивався у гастрономічній сфері.

У 2023 році він мобілізувався та служив на Лиманському, Харківському й Бахмутському напрямках. Саме на війні почала формуватися нова бізнес-ідея.

Повернувшись додому, ветеран разом із дружиною Наталею відкрив сімейну кав’ярню Hygge. Згодом заклад переріс у кав’ярню-ростерію – простір, де каву не лише готують, а й обсмажують безпосередньо на місці.

Щоб масштабувати справу, Сергій Мищишин подався на конкурсну програму «Варто діяти» Український ветеранський фонд Мінветеранів і став переможцем. Завдяки підтримці вдалося придбати потужніше обладнання, інвестувати в якісну сировину та запустити власне виробництво.

Сьогодні проєкт ветерана – це кав’ярня Hygge, ростерія, власна торгова марка та перші партнерства з іншими закладами. А головна мета – популяризувати якісний український кавовий продукт.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.