У межах міжнародної конференції «Україна в умовах реформування правової системи» Західноукраїнський національний університет відвідала пані Моніка Струс-Волос – докторка права Варшавського університету, партнерка відомої адвокатської компанії у Варшаві. Її участь у заходах стала важливим внеском у розвиток міжнародного академічного діалогу та підтримку української правничої освіти.

Під час виступів пані Моніка Струс-Волос ділилася європейським досвідом реформування правової системи, акцентуючи увагу на практичних аспектах функціонування адвокатури, захисту прав людини та вдосконалення цивільного судочинства.

Особливо цінною є її підтримка українських студентів. Завдяки ініціативам пані Моніки Струс-Волос відкриваються можливості для стажування у її адвокатській компанії у Варшаві. Такі програми дозволяють молодим правникам отримати практичний досвід у міжнародному середовищі, ознайомитися з європейськими стандартами юридичної практики та розширити професійні горизонти.

Важливо відзначити, що ініціатором цих візитів став професор Фредерік Цолль – професор Ягеллонського університету та член Наглядової ради Західноукраїнського національного університету. Саме завдяки його активній позиції та послідовній підтримці до університету залучаються провідні представники польської правничої спільноти.

У складний для України час пані Моніка та пан Фредерик постійно демонструють солідарність і підтримку України, сприяючи розвитку освітніх та професійних зв’язків між Україною та Польщею. Її діяльність є прикладом того, як міжнародна співпраця може реально впливати на формування нового покоління юристів та зміцнення правової системи України.