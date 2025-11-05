Електрифікація впевнено охоплює всі сфери транспорту, і тепер — позашляхову техніку. Компанія BRP відкрила новий розділ в історії квадроциклів, представивши Can-Am Outlander Electric 2026 — першу лінійку електричних ATV під брендом Can-Am, яка поєднує потужність, витривалість та екологічну ефективність. Це не просто новинка — це доказ того, що майбутнє вже настало, і воно рухається на електриці – https://www.brp-world.com/ua/uk/brands/can-am-off-road/models-2026/atv/utility-rec/outlander-electric.html

Сила, що приходить миттєво

Can-Am Outlander Electric — це втілення інженерного прориву. Його серце — електричний силовий агрегат Rotax ePower, який видає 100% крутного моменту з перших секунд руху. Ця технологія означає, що квадроцикл реагує миттєво, незалежно від швидкості чи умов.

Потужність у 47 к.с. та крутний момент у 71,8 Н·м забезпечують чудову динаміку навіть під навантаженням. Додайте до цього повний привід Rotax 2WD/4WD із системою Visco-Lok QE, і ви отримаєте справжню машину для роботи, пригод і впевненого подолання будь-якого рельєфу.

Тиша, комфорт і абсолютний контроль

Can-Am Outlander Electric створений для тих, хто цінує не лише силу, а й комфорт. Електродвигун забезпечує практично безшумну роботу — мінімум вібрацій, максимум стабільності. Це відкриває нові можливості: робота біля тварин, пересування у зонах з обмеженням шуму або просто насолода спокоєм серед природи.

Інженери BRP приділили особливу увагу плавності руху:

Шини XPS спеціально адаптовані для малошумної їзди ;

Преміум-підвіска та подвійні втулки зменшують вібрацію;

Оновлена система охолодження підтримує стабільну температуру навіть під час тривалих поїздок.

Енергетика розумного покоління

Outlander Electric пропонує запас ходу до 75 км (47 миль) на одному заряді. Завдяки швидкому заряджанню ви можете відновити енергію з 20% до 80% лише за 50 хвилин. Це означає, що модельний ряд готовий до роботи чи подорожей практично без простоїв. Для сільського господарства, технічних робіт або щоденних поїздок — це величезна перевага.

Крім того, система Rotax EV побудована з урахуванням довговічності. Менше рухомих елементів означає мінімальні витрати на обслуговування:

жодних свічок запалювання, фільтрів або заміни оливи;

легкий доступ до гальмівної рідини та запобіжників;

проста перевірка трансмісійного масла.

Результат — надійна робота з мінімумом технічних втручань.

Технології, які відчуваються на дотик

Сучасна техніка — це не лише механіка, а й інтелект. Outlander Electric отримав новий 5-дюймовий смарт-дисплей, який показує рівень заряду, залишковий пробіг, режими їзди та іншу діагностику в реальному часі.

Користувач може налаштувати параметри керування, відгук дроселя, світло та обмежувач швидкості — усе під власні потреби.

А LED-освітлення нового покоління не лише покращує видимість уночі, але й надає квадроциклу фірмового стилю Can-Am. Преміальний дизайн одразу впізнається навіть у русі.

Модельний ряд: вибір для кожного завдання

1. Outlander Electric 2026

Одномісна версія, створена для активного використання у щоденних умовах. Ідеальний вибір для фермерів, технічних спеціалістів, мисливців або любителів безшумних пригод.

2. Outlander MAX Electric 2026

Двомісна модифікація для тих, хто подорожує удвох або використовує квадроцикл у робочих цілях. Пропонує такий самий запас ходу (до 75 км) та швидке заряджання, зберігаючи комфорт і тишу для водія та пасажира.

3. Outlander Electric T / MAX Electric T

Моделі, сертифіковані Європейською комісією як дорожній транспорт. Вони дозволяють легально пересуватися дорогами загального користування у низці країн ЄС. Це крок до ще більшої універсальності електричних ATV.

Усі комплектації оснащені високою та низькою передачею, режимами потужності двигуна та інтелектуальним обмежувачем швидкості, що гарантує контроль у будь-яких умовах.

Практичність без компромісів

Can-Am Outlander Electric — це не концепт, а повноцінна робоча машина. Він створений для реальної експлуатації — від важкої роботи на фермі до розважальних поїздок у горах чи лісах. Його електропривід здатен витримувати тривалі навантаження, не втрачаючи потужності.

Додайте до цього захищене шасі, високий дорожній просвіт і посилену конструкцію — і ви отримаєте техніку, яка впорається навіть там, де інші здаються.

Переваги покупки у офіційного дистриб’ютора BRP

Вибираючи офіційного дистриб’ютора БРП в Україні, ви отримуєте:

Оригінальну техніку з гарантією від виробника;

Професійне сервісне обслуговування та діагностику з використанням фірмового обладнання;

Оновлення програмного забезпечення та підтримку фірмових функцій;

Доступ до аксесуарів Can-Am — від багажних систем до спеціального спорядження;

Консультації фахівців, які допоможуть налаштувати техніку під конкретні задачі.

Офіційний дистриб’ютор гарантує, що кожен елемент вашого квадроцикла працюватиме на повну, як задумано в Канаді — без компромісів.

Can-Am Outlander Electric — це не просто нова сторінка в історії бренду BRP, це новий стандарт у світі квадроциклів. Миттєва потужність, тиша, мінімальне обслуговування і передові технології роблять його ідеальним вибором для тих, хто хоче бути на крок попереду.

Енергія майбутнього вже тут — у кожній деталі Can-Am Outlander Electric. Він не лише змінює спосіб їзди — він змінює уявлення про те, яким має бути справжній позашляховик.

