На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні сім днів склала 351,8 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3583 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зменшилась на 3,5% (3583 випадки проти 3711).

Чисельність дітей серед хворих склала 59% (2113 осіб), школярів – 58,7% (1240) від усіх захворілих дітей.

Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 0,1%, школярів – на 0,5%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 100 осіб, із них 60 дітей (60%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 4,2% (госпіталізовано 100 осіб проти 96).

За тиждень зареєстровано вісім випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше за попередній тиждень на 65,2% (8 випадків проти 23).

З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 число дітей становить 37,5% (3 випадки).

