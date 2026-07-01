Розповідаємо, які дні липня будуть найбільш сприятливими для посіву та догляду за рослинами.

Місячний календар здавна використовують у садівництві, щоб підібрати найбільш сприятливий час для посіву, догляду та пересадки рослин. Вважається, що різні фази Місяця по-різному впливають на ріст і розвиток культур, тому протягом місяця роботи на ділянці можна підлаштовувати під цей природний ритм. Розглянемо посівний календар на липень 2026 року.

Посівний календар за місяцями: коли працювати в липні

У липні Місяць пройде всі стандартні фази: з 1 по 13 липня буде спадний Місяць, 14 числа – молодик, потім почнеться період зростаючого Місяця аж до 28 липня, за яким послідує повня 29 липня, а після неї знову настане фаза спадання. При цьому Місяць щодня переміщується по знаках Зодіаку, і посівний місячний календар також враховує їхній вплив на ріст рослин.

Фактично дні місяця умовно поділяються на три категорії. По-перше, це сприятливі дні, які найчастіше припадають на період зростаючого Місяця, особливо коли він перебуває в “родючих” знаках Рака, Скорпіона та Риб. У цей час активізується ріст надземної частини рослин, тож посіви та пересадки приживаються досить добре.

По-друге, помірні дні – зміна місячних фаз (якщо орієнтуватися на посівний календар на липень, це приблизно 13 і 15 липня, а також 28 і 30 липня). У ці дні рослини розвиваються цілком задовільно, але без особливого прискорення, тому такі дні частіше використовують для догляду, поливу та прополювання.

І нарешті, несприятливі дні, до яких належать молодик (14 липня) і повня (29 липня), а також дні, коли Місяць перебуває в “слабких” для посіву знаках Зодіаку – наприклад, Близнюки, Діва та Водолій. Відповідно, коли місячний посівний календар вказує на такі дні, краще уникати посадок, оскільки рослини в цей період зазвичай гірше приживаються та повільніше вкорінюються.

Місячний посівний календар: що робити в саду в липні

Отже, з урахуванням впливу знаків Зодіаку, сприятливими для посіву будуть 4–6, 15–16, 22–23 та 31 липня, нейтральними – 1–3, 7–10, 19–21, 24–28 та 30 липня, а несприятливими – 11–12, 14, 17–18 та 29 липня.

Водночас важливо розуміти, що до цього часу основні культури вже достатньо зміцніли й потребують не стільки нових посадок, скільки регулярного догляду. Причому насамперед варто стежити за поливом, оскільки ґрунт у спекотну погоду швидше пересихає, а рослини в цей час витрачають багато сил, нарощуючи зелень і формуючи зав’язі.

Також, незалежно від того, що показує посівний календар, завжди корисно видаляти бур’яни та розпушувати міжряддя, щоб поліпшити доступ кисню до коренів і, як наслідок, допомогти рослинам залишатися більш стійкими до хвороб.

Ще в цей час доречні легкі підгодівлі – насамперед для томатів, огірків і капусти, які вже зараз активно ростуть. Крім того, липень добре підходить для формування кущів і пасинкування, оскільки рослини вже зміцніли, а отже – легше переносять такі втручання та краще спрямовують сили на розвиток плодів, а не листя.

Таким чином, знаючи посівний календар на липень 2026 року, ви зможете більш грамотно розподілити роботи в саду та на городі, щоб рослини розвивалися якнайкраще й давали хороший урожай.