Магнітні бурі в липні
За даними meteoagent, на початку місяця прогнозують підвищену геомагнітну активність, а протягом наступних тижнів очікуються ще кілька хвиль магнітних бур.
1-3 липня – слабка геомагнітна активність.
6-8 липня – магнітна буря середньої інтенсивності.
12-13 липня – незначні геомагнітні коливання.
16-18 липня – один із найактивніших періодів місяця.
22-23 липня – помірна магнітна буря.
27-29 липня – очікуються повторні геомагнітні збурення.
31 липня – можливі слабкі коливання магнітного поля.