За даними meteoagent, на початку місяця прогнозують підвищену геомагнітну активність, а протягом наступних тижнів очікуються ще кілька хвиль магнітних бур.

1-3 липня – слабка геомагнітна активність.

6-8 липня – магнітна буря середньої інтенсивності.

12-13 липня – незначні геомагнітні коливання.

16-18 липня – один із найактивніших періодів місяця.

22-23 липня – помірна магнітна буря.

27-29 липня – очікуються повторні геомагнітні збурення.

31 липня – можливі слабкі коливання магнітного поля.