Західноукраїнський національний університет перегортає ще одну величну сторінку своєї історії — шість десятиліть невтомної праці, наукових злетів, виховання інтелектуальної еліти української нації. З нагоди знакового 60-річного ювілею в університеті відбулося святкове засідання Вченої ради, яке об’єднало покоління тих, для кого Alma-mater стала долею.

Кругла дата для університету — це визначна віха не лише в літописі самого закладу, а й у масштабах усієї країни. Така особлива дата надихає на нові звершення та відкриває горизонти для подальшого поступу й процвітання. Величний історичний шлях, який пройшов Класичний університет Тернополя, важко переоцінити. Самовіддана праця його команди є взірцем служіння благородній місії — вихованню свідомої патріотичної молоді, передачі їй глибинних знань та неоціненного життєвого досвіду.

Урочистість події наповнила залу піднесеною атмосферою. Неймовірним емоційним акцентом засідання стало багатоголосе акапельне виконання Державного Гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять захисників і захисниць України, які віддали свої життя за наше майбутнє.

Святкове засідання Вченої ради стало виявом глибокої вдячності фундаторам ЗУНУ. На знак поваги та світлої пам’яті про тих, хто стояв біля керма інституції, зміцнював авторитет університету, дбав про його розвиток і майбутнє, студенти поклали квіти до університетської каплиці. Це символічний жест шани чотирьом ректорам ЗУНУ – Петру Даниловичу Гуменюку, Леоніду Олексійовичу Каніщенку, Олександру Андрійовичу Устенку та Сергію Іллічу Юрію, – які свого часу взяли на себе відповідальність за долю університету, зробили неоціненний внесок у його становлення та залишили по собі міцний фундамент, на якому сьогодні впевнено стоїть сучасний європейський університет. Час невпинно йде вперед, але пам’ять про людей, які присвятили своє життя служінню Alma-mater, живе у справах, традиціях, досягненнях університетської родини.

До колег звернувся голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий: «Ми зібралися сьогодні, щоб відзначити 60-річчя Західноукраїнського національного університету. Сьогодні ми з особливою вдячністю згадуємо всіх, хто стояв біля витоків нашої освітньої установи, хто закладав її академічні позиції, формував інтелектуальний фундамент, утверджував високі стандарти науки.

Разом із потужною командою однодумців ми працювали і працюємо над тим, щоб університет став сучасним, класичним європейським освітнім і науковим центром, відкритим до світу, інновацій та глобальних змін. Проте головне досягнення були не рейтинги і навіть не нагороди.

Найбільшим досягненням завжди залишається людина – студент, викладач, працівник, науковець, випускник, стейкхолдер. Саме людина була і залишається центром університетського світу. Я щиро вдячний тим, хто взяв і продовжує брати на себе відповідальність за майбутнє нашого закладу вищої освіти. Сьогодні Західноукраїнський національний університет виконує надзвичайно важливу місію. Він формує високий капітал держави, зміцнює територіальну безпеку України, забезпечує наукові підходи для модернізації економіки, розвитку громадянського суспільства та європейської інтеграції нашої держави.

Ми пишаємося тим, що наша університетська спільнота з перших днів повномасштабної війни утверджує приклад патріотизму, волонтерства, відповідальності та єдності.

Нехай мудрість поколінь надихає нас, енергія сучасників додає сил, а відповідальність перед майбутнім веде вперед. Наша місія полягає не лише в тому, щоб передавати знання. Наша місія – навчити людину постійно вдосконалювати себе, мислити відповідально та діяти заради суспільного блага. Збережімо інституційну пам’ять і єднаймося во ім’я майбутнього, во ім’я величі нашого Західноукраїнського національного університету.

Нехай університет і надалі буде місцем народження нових ідей. Нехай наступні десятиліття стануть часом великих відкриттів, міжнародного знання та нових перемог. Нехай закінчиться війна. Нехай міцнішає українська освіта і наука. Нехай під жовто-блакитним знаменом міцніє Україна».

Оксана Миронівна та Андрій Ігорович висловили глибоку вдячність працівникам освітнього закладу, які впродовж багатьох років по цеглинці розбудовували університет, віддаючи свої знання, досвід та серце його невпинному поступу. Кульмінацією святкового засідання стало відзначення тих, хто утверджував академічний авторитет ЗУНУ, зберігав традиції, примножував його цінності, ставав мудрим наставником для тисяч студентів. Подякою голови Вченої ради та ректора за багаторічну віддану працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у становлення та поступ закладу вищої освіти, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя Західноукраїнського національного університету були нагороджені кращі представники професорсько-викладацького колективу закладу вищої освіти: Журавель Григорій Павлович – почесний професор ЗУНУ, стипендіат Кабінету Міністрів України; Фурман Анатолій Васильович – професор кафедри психології та соціальної роботи; Дем’янишин Василь Григорович – професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Дерій Василь Антонович – професор кафедри обліку і оподаткування; Дзюблюк Олександр Валерійович – професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Задорожний Зеновій-Михайло Васильович – завідувач кафедри обліку і оподаткування; Іващук Олег Тимофійович – заступник директора ННІНОТ; Крупка Ярослав Дмитрович – професор кафедри обліку і оподаткування; Лазарович Микола Васильович – професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності; Луців Богдан Любомирович – професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу; Мельник Алла Федорівна – професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу; Мех Ярослав Васильович – професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ; Савєльєв Євген Васильович – професор кафедри міжнародної економіки; Саченко Анатолій Олексійович – професор кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління; Сохацька Олена Миколаївна – професор кафедри міжнародних економічних відносин; Циквас Роман Станіславович – професор кафедри фізичної реабілітації та спорту; Кулик Роман Романович – доцент кафедри аудиту; Братко Олександра Семенівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин; Шинкарик Микола Іванович – доцент кафедри прикладної математики; Бабій Степан Васильович – старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики.

З вітальним словом до присутніх звернулася ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк: «Висловлюю щирі слова вдячності усій академічній спільноті. Кожному, хто відкриває нові горизонти науки та примножує славу рідного університету. Усім студентам, які гідно несуть ім’я своєї Alma-mater. За шість десятиліть університет дав путівку в життя понад 240 000 випускникам, які успішно працюють на благо українського бізнесу та держави.

Зараз вся університетська родина об’єднана спільною найважливішою метою — захистом суверенної України. Шануючи минуле, зберігаючи теперішнє та впевнено крокуючи у майбутнє, університет продовжує свій великий шлях. Віват, наша Alma-mater! Слава Україні!»