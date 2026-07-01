На Тернопільщині керівникові комунального підприємства загрожує до п’яти років обмеження волі за порушення правил охорони вод.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“У період з 2023 по 2025 роки управління житлово-комунального господарства однієї з селищних рад області, керівником якого є 58-річний фігурант, всупереч нормам екологічного та санітарного законодавства здійснювало скидання стічних вод без попередньої очистки у річку Збруч”, — розповіли в поліції.

Лабораторні дослідження проб води зафіксували перевищення показників гранично допустимих норм нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, заліза, нафтопродуктів та інших речовин.

Такі дії призвели до забруднення поверхневих вод і нанесення збитків довкіллю на 1 мільйон 253 тисячі гривень.

Посадовцю інкриміновано частину першу статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.