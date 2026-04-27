У межах STEM-тижня відбувся тематичний день A-ART & AI DAY на тему «Креативність і штучний інтелект».

Захід став черговою зустріччю з особливим спікером – Робертом Барнхурном, засновником і керівником нідерландської інноваційної компанії «Spark Design & Innovation», стейкхолдером Делфтського технологічного університету, а також надійним партнером і давнім другом навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ.

Учасники – професорсько-викладацький колектив кафедри економічної кібернетики та інформатики та кафедри комп’ютерних наук ЗУНУ.

Під час зустрічі спікер ознайомив викладачів університету з підходами його команди до створення інноваційних продуктів та формування бачення майбутнього. Особливу увагу було приділено людиноцентричності технологій, адже, за словами Роберта Барнхурна, будь-які технологічні рішення мають створюватися насамперед для потреб людини.

У своїй діяльності команда «Spark Design & Innovation» дотримується принципу відсутності обмежень, що дозволяє трансформувати ідеї від базових рішень до високотехнологічних інновацій. Інтегральний дизайн, який застосовується компанією, поєднує стратегію, креатив, індустріальний дизайн, аналіз потреб користувачів, а також електроніку й механіку.

Окремо було наголошено на важливості комплексного підходу до розробки продуктів, який включає дослідження, аналітику ринку, створення прототипів та їх тестування. Спікер підкреслив, що процес розробки є циклічним і передбачає постійне вдосконалення продукту. Учасники заходу мали можливість ознайомитися з інноваційними розробками компанії, зокрема з медичним роботом Lea, який сприяє покращенню мобільності людей із різними захворюваннями та є прикладом практичного застосування сучасних технологій у сфері охорони здоров’я.

Також було представлено практичний підхід до створення продуктів, який базується на принципі: «Побачив-подумав-збудував». Він передбачає розробку кількох варіантів виробу з подальшим аналізом їх ефективності та вибором оптимального рішення.

Зустріч із Робертом Барнхурном засвідчила важливість інтеграції креативного мислення та сучасних технологій у процесі створення інноваційних продуктів. Представлений досвід продемонстрував, що ефективна розробка базується на людиноцентричному підході, міждисциплінарній взаємодії та постійному вдосконаленні рішень через прототипування і тестування.