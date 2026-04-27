І знов втрата, знову безжально забране ворогом життя справжнього Українця, Воїна, Героя, Добровольця… На Донеччині прийняв свій останній бій Андрій Маринюк. Вічна пам’ять та шана Захиснику рідної землі!

«З глибоким сумом повідомляємо про те, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Миколаївка Краматорського району Донецької області загинув 23 квітня 2026 року головний сержант Маринюк Андрій Вікторович, 1981 року народження, уродженець та житель села Бережанка Скала-Подільської територіальної громади.

Депутатський корпус селищної ради, виконавчий комітет, працівники апарату та я особисто висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким Андрія Маринюка, розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Дорогі рідні, усвідомлюємо Вашу безмірну втрату. Андрій був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного. Вічна пам’ять Герою!» – написав селищний голова Ігор Лобода.

«І знов втрата, знову безжально забране ворогом життя справжнього Українця, Воїна, Героя, Добровольця…

З сумом повідомляємо, що відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Миколаївка Краматорського району Донецької області загинув 23 квітня 2026 року головний сержант МАРИНЮК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, 1981 року народження, уродженець та житель Скала-Подільської територіальної громади.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким Захисника.

Нехай світлою буде памʼять про кожного Героя, який поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя!» – написали у Чортківській РВА.