Четверо травмованих, серед яких десятирічний хлопчик, наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області з 24 по 26 квітня.



Про аварію з потерпілими на спецлінію поліції надійшло повідомлення 24 квітня о 20:53. На вулиці Максима Кривоноса водійка автомобіля Renault Megane допустила наїзд на пішохода. 44-річний потерпілий переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Чоловіка доправили до лікарні з численними тілесними ушкодженнями.



Із забоями та переломами до медзакладу 25 квітня бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до реанімаційного відділення десятирічного жителя села Настасів. Хлопчик потрапив у автопригоду. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції №2. У ході перевірки з’ясувалося, що малолітній, керуючи велосипедом, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем марки Peugeot.



Дві автотрощі зареєстрували поліцейські у неділю, 26 квітня. На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська о 16:20 водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням. Як наслідок – транспорт перекинувся. Кермувальнику надали медичну допомогу без госпіталізації.



З численними тілесними ушкодженнями, а також у стані алкогольного сп’яніння до лікарні бригада швидкої допомоги госпіталізувала жителя Тернополя. Аварія трапилася в обласному центрі близько 20:20 на вулиці Замонастирська. 35-річний чоловік, керуючи електромопедом Dozer, не впорався із керуванням та допустив наїзд на нерухому перешкоду-відбійник.



У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.





