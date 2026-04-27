Ще дві групи слухачів завершили навчання у Тернопільському обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву. Учасники курсу отримали сертифікати про його успішне проходження.

Цього разу навчання пройшли жителі Тернополя та Залозецької громади. До курсу долучилися люди різного віку та професій, яких об’єднало бажання отримати практичні навички та бути готовими діяти у кризових ситуаціях.

Програма підготовки включає напрямки, необхідні кожному цивільному в умовах війни: стрілецьку підготовку, домедичну допомогу, мінну безпеку, основи психологічної стійкості тощо.

У центрі наголошують, що навчання максимально наближене до реальних умов і передбачає значну кількість практичних занять. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати.

«Наше завдання – дати не просто теорію, а практичні навички, які можуть врятувати життя. І результати цих груп показують: люди справді вмотивовані вчитися і відповідально ставляться до цього процесу. Ми продовжуємо працювати і запрошуємо долучатися до наступних навчальних груп», – каже керівник Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Василь Назарко.

Усі охочі можуть долучитися до наступних навчальних груп, заповнивши анкету.

Деталі – за номером телефону: +38 096 963 5089.