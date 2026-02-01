Сильна магнітна буря рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, почнеться 13 лютого.

Геомагнітні збурення:

3 лютого – мінімальний вплив

4 лютого – мінімальний вплив

5 лютого – мінімальний вплив

9-10 лютого – середня магнітна буря

13-16 лютого – сильна магнітна буря

17 лютого – мінімальний вплив

18 лютого – мінімальний вплив

19 лютого – мінімальний вплив

20 лютого – мінімальний вплив

21 лютого – мінімальний вплив.

Необхідно пам’ятати, що ситуація може змінитися, й потужність збурень може зменшуватися або збільшуватися ближче до прогнозованих чисел, тому є сенс перевіряти дані ближче до дат.