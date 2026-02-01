Магнітні бурі в лютому
Сильна магнітна буря рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, почнеться 13 лютого.
Геомагнітні збурення:
3 лютого – мінімальний вплив
4 лютого – мінімальний вплив
5 лютого – мінімальний вплив
9-10 лютого – середня магнітна буря
13-16 лютого – сильна магнітна буря
17 лютого – мінімальний вплив
18 лютого – мінімальний вплив
19 лютого – мінімальний вплив
20 лютого – мінімальний вплив
21 лютого – мінімальний вплив.
Необхідно пам’ятати, що ситуація може змінитися, й потужність збурень може зменшуватися або збільшуватися ближче до прогнозованих чисел, тому є сенс перевіряти дані ближче до дат.