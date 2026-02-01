Із серпня 2024 року вважали зниклим безвісти захисника Руслана Бевзюка, жителя села Окопи Мельнице-Подільської громади. Рідні чекали, віри, сподівалися… На жаль, стало відомо: війна забрала життя нашого воїна. Руслан загинув на Донеччині. Вічна пам’ять та шана захиснику України!

«На жаль, сумна звістка вкотре сколихнула Мельнице-Подільську громаду. Із 3 серпня 2024 року вважався зниклим безвісти житель села Окопи – Руслан БЕВЗЮК, 1974 року народження. І знову всі надії та сподівання виявилися марними…

Свій останній бій за волю України відважний Воїн прийняв в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області.

Доземний уклін та вічна пам’ять і шана Герою України!» – написали у Мельнице-Подільській громаді.

«Війна, з якою загарбницька росія прийшла в Україну, знову забрала життя українського Героя, і знову марні надії рідних про те що живий, розвіялись як туман…

З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час бойового завдання в районі н.п. Новоселівка Перша Донецької області, 3 серпня 2024 року загинув солдат БЕВЗЮК РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ,1974 року народження, житель с. Окопи Мельнице-Подільської територіальної громади.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!» – пише Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.