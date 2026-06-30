Освіта для бойових медиків: з 1 липня стартує спеціальна вступна кампанія
Бойові медики Сил оборони України, які не мають профільної медичної освіти, зможуть здобути фаховий ступінь або вищу освіту за адаптованими програмами.
З 1 липня розпочинається цільова вступна кампанія для розвитку кадрового потенціалу військової медицини, яку розробили Міністерство оборони України спільно з Міністерство охорони здоров’я України та іншими державними органами.
Особливість ініціативи – навчання без відриву від виконання службових обов’язків, вступ за результатами співбесіди (без складання НМТ), а також офіційне визнання вже набутого бойового досвіду та практичних компетентностей.
Хто з військових може отримати медичну освіту
Програма посилить систему військової медицини та створить додаткові можливості для професійного розвитку особового складу.
Участь у програмі можуть взяти військовослужбовці, які:
проходять службу на посаді бойового медика;
мають статус учасника бойових дій;
мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/ фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»);
мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик»;
не здобували раніше профільної медичної освіти.
Навчання здійснюється за спеціально адаптованими освітніми програмами у закладах фахової передвищої та вищої медичної освіти.
Можливість здобути диплом медичного фахівця дозволить українським бойовим медикам систематизувати набуті на практиці знання, розширити професійні компетенції та продовжити кар’єрний розвиток у сфері охорони здоров’я під час служби і після її завершення.
Таким чином держава допомагає перетворити досвід військовослужбовців на професійне майбутнє.
Які навчальні заклади, дипломи та спеціальності доступні
У вступній кампанії беруть участь 10 закладів освіти:
Буковинський державний медичний університет;
Черкаська медична академія;
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;
Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти;
Волинський медичний інститут;
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Одеський національний медичний університет;
Полтавський державний медичний університет.
Завдяки програмі чинні бойові медики зможуть без відриву від проходження військової служби отримати:
диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина» за освітньо-професійною програма «Екстрена медицина/парамедик».
диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».
Очікується, що реалізація програми сприятиме підвищенню якості медичного забезпечення у Силах оборони України, посиленню кадрового потенціалу військової медицини та розвитку сучасної системи підготовки медичних фахівців з урахуванням досвіду війни.
Спеціальна програма передбачає механізми визнання раніше набутих компетентностей та практичного досвіду бойових медиків відповідно до вимог законодавства у сфері освіти.
Більш детально з інформацією щодо умов вступу, переліку закладів освіти та порядку відбору кандидатів можна ознайомитися на сайті: – https://surl.lt/qkthwa
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.