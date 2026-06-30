Сьогодні станом на 6:00 на Тернопільщині через погодні умови було знеструмлено 674 побутових абонентів Лановецького та Підволочиського РЕМ.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

“Аварійно-ремонтні бригади працюють, щоб повернути електропостачання в кожну оселю”, — зазначили в обладміністрації.

Вчора ввечері на Тернопільщині сильна спека подекуди змінилася грозами й буревіями.

Негода вирувала в різних регіонах України. За інформацією НЕК “Укренерго”, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та гроза) знеструмлено 571 населений пункт у 7 областях (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Волинська).

Також у ДСНС України повідомили, що внаслідок ударів блискавки постраждало 14 осіб, з них 9 дітей.