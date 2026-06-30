Слідом за Європою потужна спека накрила й Україну. Проте невдовзі на нас чекає черговий погодний сюрприз – різке похолодання. В яких регіонах термометри покажуть максимуми, а де доведеться діставати теплі речі та як підготуватися до таких температурних гойдалок, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Екстремальна погода

Протягом останніх днів країни Європи опинилися під впливом спекотного повітря з Африки. Якщо спершу від аномально високих температур потерпали жителі західної частини континенту, нині спека завітала до Північної та Східної Європи, зокрема й до України.

Наслідки екстремальних погодних умов виявилися руйнівними. Насамперед, від них потерпали люди літнього віку, а також ті, хто має хронічні проблеми зі здоровʼям. Лише у Франції, де стовпчики термометрів сягнули +40°C, від наслідків спеки померли більше тисячі людей. Ці дані включають як випадки загострення хвороб, так і смерті від перегріву (країну сколихнули новини про загибель дітей у зачинених авто) та нещасні випадки на водоймах.

Спека завдала шкоди не лише людям, а й техніці. Зокрема, через перегрів води у річці Гаронна у Франції зупиняли роботу атомної електростанції. Призвели високі температури і до проблем з транспортом: збої виникали у роботі автобусів та поїздів.

Загалом, наслідки екстремальних температур відчули майже 150 мільйонів європейців. За повідомленнями кліматичної служби Copernicus, температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Причиною цьому стало глобальне потепління, до якого призвели викиди парникових газів від спалювання вугілля, нафти та природного газу.

Прогнози для України

Дісталася хвиля спеки і нашої держави, найвищі температури на початку тижня фіксують на заході країни. За словами синоптикині Наталії Діденко, у понеділок протягом дня повітря у регіоні прогріється до 38 градусів. “На півночі, у центрі та на півдні +29+33, подекуди до +35 градусів. У східних областях передбачається стриманіша термічна палітра, +27+29 градусів”, — зазначила вона. Значних опадів на початку тижня не передбачається, локальні зливи можливі на Закарпатті, Волині та Сумщині.

Водночас вже з середини тижня синоптики обіцяють різку зміну погоди. Так, 2-3 липня до нашої держави завітає атмосферний фронт з грозами. В Українському гідрометцентрі обіцяють суттєве похолодання — температура одразу впаде на 10 градусів. Вже цієї пʼятниці стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище +18°C, а нічна температура триматиметься на рівні +16°C. Пік похолодання, за прогнозами, припаде на кінець тижня.

Як вберегтися

Міністерство охорони здоровʼя під час високих температур радить не виходити на вулицю у години найвищої сонячної активності; пити багато води (решта напоїв втамовують спрагу значно гірше); охолоджувати себе за допомогою кондиціонера чи душа. Особливу увагу в цей час слід приділити людям із зони ризику: дітям, літнім, тим, хто має хронічні захворювання. Водночас, зооволонтери нагадують не забувати про улюбленців та дбати про те, аби мали доступ до питної води. Практика виставляти на вулиці миски з питною водою може також вберегти від спеки багатьох вуличних тварин.

Різкі коливання погоди можуть провокувати загострення хронічних захворювань. Тож людям, які потерпають від них, цього тижня слід бути обережнішими, не перебувати довго просто неба, мати з собою запас потрібних ліків та контакт медичної служби, аби вчасно звернутися по допомогу.