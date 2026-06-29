Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго”, 30 червня на території Тернопільської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua

“Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — повідомили в обленерго.

Також людей просять ощадливо використовувати електроенергію.