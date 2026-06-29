Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На щитіповертаєтьсядо рідного дому Максим Гриценко. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Гриценко Максим Миколайович.

Воїн загинув 24 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал